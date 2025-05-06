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СМИ указали на незаинтересованность европейского бизнеса в отказе от газа из РФ

Politico: план ЕК по отказу от газа из РФ может не вызвать интереса у бизнеса
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Фото: ТАСС/Юрий Смитюк
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План Еврокомиссии (ЕК) по полному отказу от российских энергоносителей к 2027 году может не вызвать широкого интереса у европейского бизнеса. Об этом 6 мая сообщает газета Politico со ссылкой на источники.

Документ, который Еврокомиссия планирует представить во вторник, предусматривает возможность досрочного прекращения контрактов на поставку российских энергоносителей. По словам еврокомиссара по энергетике Дана Йоргенсена, план призван «помочь ЕС вернуть себе энергетическую независимость от России».

Однако, как отмечает издание, крупные европейские компании могут быть «необязательно столь заинтересованы» в реализации этих инициатив. Некоторые из них уже рассматривают возможность возобновления полноценного импорта газа из России, как только это станет юридически и политически допустимым.

Эксперт Международного института стратегических исследований Мария Шагина заявила, что «сохраняющаяся тяга к российским энергоносителям обусловлена несколькими соображениями», включая опасения по поводу конкурентоспособности и деиндустриализации в странах ЕС.

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Днем ранее агентство Bloomberg сообщило, что Европейская комиссия (ЕК) намерена предложить запретить импорт газа из России к концу 2027 года. Уточнялось, что данную меру страны Европы собираются предпринять из-за того, что стремятся разорвать отношения с Россией, которая когда-то была их крупнейшим поставщиком энергоносителей.

В ЕС 17 апреля решили отложить запрет на импорт российского сжиженного природного газа (СПГ). Решение было принято из-за сопротивления некоторых правительств и неопределенности относительно альтернативных источников.

Глава комиссии Совета Федерации по информационной политике Алексей Пушков 14 апреля заявил, что бойкот странами ЕС энергоносителей из России давно потерял смысл. Он отметил, что отказ от российского топлива уже привел к отсутствию экономического роста в Германии, закрытию ряда предприятий и серьезным финансовым потерям для всей Европы.

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