Главным тренером ХК «Амур» назначили Александра Гальченюка
Александра Гальченюка утвердили главным тренером хоккейного клуба «Амур». Об этом 6 мая сообщили на странице клуба в социальной сети «ВКонтакте».
«Попечительским советом ХК «Амур» на должность главного тренера утвержден Александр Николаевич Гальченюк», — указано в публикации.
Гальченюк принимал участие в Олимпийских играх 1998 года в Нагано, а также выступал за сборную Белоруссии на четырех чемпионатах мира и Кубке Канады. После завершения игровой карьеры он работал ассистентом главного тренера в клубе «СарнияСтинг» в Хоккейной лиге Онтарио, а затем занимался индивидуальной подготовкой игроков как в Национальной хоккейной лиге (НХЛ), так и в Континентальной хоккейной лиге (КХЛ).
30 апреля главный тренер пекинского клуба Континентальной хоккейной лиги «Куньлунь Ред Стар» Михаил Кравец покинул свой пост. Под его руководством команда выдала рекордную серию побед и едва не попала в плей-офф, заняв девятое место в Западной конференции по завершении регулярного чемпионата.