В Курской области два мирных жителя получили ранения в результате атаки ВСУ
В результате атаки беспилотников (БПЛА) Вооруженных сил Украины (ВСУ) на Курскую область два мирных жителя получили осколочные ранения. Об этом 6 мая сообщил врио губернатора региона Александр Хинштейн.
«ВСУ с помощью дронов снова атаковали наших мирных жителей в селе Тяжино Глушковского района», — написал он в своем Telegram-канале.
Уточняется, что у 60-летней женщины осколочные ранения ноги, а у 59-летнего мужчины осколочные ранения, множественные рвано-ушибленные раны и термический ожог.
Пострадавшие доставлены в Курскую областную больницу. Им оказывается вся необходимая помощь.
По словам Хинштейна, только за вчерашний день и сегодняшнюю ночь из-за атак ВСУ в больницу попали семь человек, еще трое погибли.
Ранее, 5 мая, три человека погибли, еще трое получили ранения в результате атаки БПЛА ВСУ на автомобили в Курской области. Уточняется, что пострадавшие мужчина и две женщины были доставлены в Курскую областную больницу.