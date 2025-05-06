Жителя Магадана обвинили в краже ювелирных украшений на 1 млн рублей у тещи
Житель Магадана обвинен в краже ювелирных украшений на 1 млн рублей у своей тещи. Об этом 6 мая сообщил портал «МВД Медиа».
В отдел полиции обратилась 48-летняя жительница города, заявив о пропаже золотых украшений из своей квартиры. Из дома исчезли серьги, кольца, браслеты и цепочки. Сотрудники уголовного розыска установили, что к краже причастен родственник потерпевшей — ее зять, имевший свободный доступ к жилью.
«Возбуждено уголовное дело по ч. 4 ст. 158 УК РФ («Кража»). В настоящее время расследование продолжается, решается вопрос об избрании подозреваемому меры пресечения», — уточнили в Telegram-канале портала.
В Ставрополе 10 апреля в одном из торговых центров злоумышленники подорвали банкомат с 4 млн рублей, двух подозреваемых задержали.