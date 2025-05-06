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Трамп снова приписал США решающую роль во Второй мировой войне

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Фото: REUTERS/Leah Millis
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Президент США Дональд Трамп 6 мая заявил, что победа во Второй мировой войне была достигнута «только благодаря США».

«Во всем мире союзники празднуют победу, которую мы одержали во Второй мировой войне. Единственная страна, которая не празднует, — это Соединенные Штаты Америки, и Победа была достигнута только благодаря нам», — написал Трамп в соцсети TruthSocial.

Американский лидер также напомнил о новых национальных праздниках: в честь дня подписания Компьенского перемирия в Первой мировой войне 11 ноября и в честь победы во Второй мировой войне 8 мая. Однако эти дни останутся рабочими, «потому что в США слишком много праздников».

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Ранее, 23 января, ирландский журналист Чей Боуз указал президенту США на ошибку в словах о победе во Второй мировой войне, комментируя его заявление о помощи России Соединенным Штатам в победе над нацистами. Боуз напомнил, что именно СССР уничтожил 80% военной мощи Германии, при этом США в рамках ленд-лиза предоставили Советскому Союзу лишь 10% необходимой техники, которая была вскоре возвращена.

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