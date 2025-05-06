Генсек ШОС сообщил о возможном создании структур для обеспечения безопасности
Страны Шанхайской организации сотрудничества (ШОС) рассматривают возможность создания структур для противодействия угрозам безопасности и борьбы с преступностью. Об этом 6 мая заявил генсек ШОС Нурлан Ермекбаев в беседе с «РИА Новости».
«Стороны обсуждают создание ряда структур ШОС по противодействию вызовам и угрозам безопасности, по информационной безопасности, по борьбе с международной организованной преступностью и наркоугрозой», — сказал он.
Генсек подчеркнул, что члены ШОС уверены, что повышение эффективности работы организации будет способствовать укреплению связей между государствами-членами и повышению уровня региональной безопасности.
Ермекбаев добавил, что страны — участницы организации активно развивают сотрудничество в различных сферах, что способствует миру и развитию как на региональном уровне, так и в более широких масштабах.
В июле прошлого года президент РФ Владимир Путин назвал одной из приоритетных задач ШОС безопасность стран-участниц объединения. По словам российского лидера, утверждаемая программа сотрудничества в сфере борьбы с сепаратизмом и экстремизмом на пространстве ШОС также поспособствует поставленной задаче.