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Генсек ШОС сообщил о возможном создании структур для обеспечения безопасности

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Фото: РИА Новости/Анна Раткогло
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Страны Шанхайской организации сотрудничества (ШОС) рассматривают возможность создания структур для противодействия угрозам безопасности и борьбы с преступностью. Об этом 6 мая заявил генсек ШОС Нурлан Ермекбаев в беседе с «РИА Новости».

«Стороны обсуждают создание ряда структур ШОС по противодействию вызовам и угрозам безопасности, по информационной безопасности, по борьбе с международной организованной преступностью и наркоугрозой», — сказал он.

Генсек подчеркнул, что члены ШОС уверены, что повышение эффективности работы организации будет способствовать укреплению связей между государствами-членами и повышению уровня региональной безопасности.

Ермекбаев добавил, что страны — участницы организации активно развивают сотрудничество в различных сферах, что способствует миру и развитию как на региональном уровне, так и в более широких масштабах.

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В июле прошлого года президент РФ Владимир Путин назвал одной из приоритетных задач ШОС безопасность стран-участниц объединения. По словам российского лидера, утверждаемая программа сотрудничества в сфере борьбы с сепаратизмом и экстремизмом на пространстве ШОС также поспособствует поставленной задаче.

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