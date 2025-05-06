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Трамп прекратил финансирование исследований опасных вирусов

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Фото: Global Look Press/Leonie Asendorpf
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Президент США Дональд Трамп подписал указ, полностью прекращающий использование федерального бюджета для финансирования исследований потенциально опасных вирусов с приобретенными мутациями, подобных COVID-19. Документ опубликован 5 мая на сайте Белого дома.

«Исполнительный указ: прекращает любое нынешнее и всё будущее федеральное финансирование опасных исследований в вызывающих озабоченность странах, таких как Китай и Иран, а также в иностранных государствах, которые, как считается, имеют недостаточный надзор за исследованиями», — говорится в документе.

Указ также уполномочивает американские исследовательские агентства выявлять и прекращать федеральное финансирование других биологических исследований, «которые могут представлять угрозу общественному здоровью и общественной безопасности США».

Отдельным пунктом в документе подчеркивается запрет на финансирование зарубежных исследований, которые «могут спровоцировать новую пандемию». По мнению составителей документа, принятые меры «резко снизят вероятность инцидентов, связанных с лабораторной деятельностью».

Также в указе говорится о необходимости защиты граждан США от возможных аварий и инцидентов в области биобезопасности, подобных тем, которые, как считают в Вашингтоне, могли привести к пандемии COVID-19.

«Администрация [бывшего президента США Джо] Байдена разрешила опасные исследования по приобретению функций при недостаточном уровне надзора и активно одобряла федеральное финансирование исследований в области наук о жизни в Китае и других странах», — уточнили в документе.

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Ранее, 19 апреля, в Белом доме заявили, что пандемия COVID-19 произошла в результате утечки вируса из лаборатории в китайском городе Ухань. Там назвали пять аргументов в качестве подтверждения неестественного происхождения вируса, среди которых неестественные свойства патогена.

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