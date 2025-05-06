Полянский прокомментировал слухи о возможном выходе США из ООН
Сообщения о возможном выходе США из ООН являются слухами и спекуляциями. Об этом 6 мая заявил первый зампостпреда РФ при всемирной организации Дмитрий Полянский.
«Ходят разные слухи, начиная с того, что кто-то говорит, что США готовы выйти из ООН или сократить финансирование. Это спекуляции и слухи», — сказал он «РИА Новости».
По словам дипломата, на данный момент нет никаких конкретных действий по этому вопросу.
21 февраля сенатор Майк Ли, республиканец от Юты, представил законопроект о прекращении членства США в ООН и ее аффилированных органах. По мнению авторов, организация не отстаивает интересы американцев и не соответствует программе президента США Дональда Трампа.
Однако ведущий научный сотрудник центра исследования проблем безопасности Российской академии наук (РАН), политолог-американист Константин Блохин заявил в этот же день, что США вряд ли выйдут из ООН, поскольку организация является для Вашингтона инструментом давления на другие страны.