Путин присвоил троим россиянкам звание «Мать-героиня»
Президент России Владимир Путин присвоил троим россиянкам звание «Мать-героиня». Соответствующий указ главы государства был опубликован 5 мая на официальном интернет-портале правовой информации.
Звание было присвоено Ольге Гавриленко и Анне Присекиной из Свердловской области, а также Калимат Нуховой из Республики Дагестан. Женщины были награждены за большие заслуги в укреплении института семьи и воспитании детей.
Ранее, 25 января, Путин поручил правительству предоставить женщинам, удостоенным с 2022 года звания «Мать-героиня», такие же социальные гарантии, какие предоставляются Героям Труда России.
До этого, 20 декабря прошлого года, президент РФ поручил распространить на матерей-героинь льготы Героев Труда РФ. Он отметил, что матери-героини обладают таким же высоким статусом, как и Герои Труда, однако материальное обеспечение у этих званий разное.