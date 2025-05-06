Уроженка России Павлик займет пост министра по вопросам миграции в Германии
Должность министра и уполномоченного федерального правительства по вопросам миграции, беженцев и интеграции в ФРГ займет уроженка России Натали Павлик. Соответствующая информация 5 мая появилась на сайте Социал-демократической партии Германии (СДПГ).
Она родилась 26 августа 1992 года в поселке Восток, расположенном в Тюменской области. В Германию Павлик переехала в детстве вместе с родителями. С 2021 года она также является депутатом бундестага по избирательному округу Веттерау.
«Она является примером успешной интеграции и в свои 25 с небольшим лет уже была уполномоченным федерального правительства по вопросам переселения и национальных меньшинств», — говорится в публикации.
Газета Bild 5 мая сообщила, что министр обороны ФРГ Борис Писториус сохранит свой пост в новом правительстве страны. Также уточнялось, что сопредседатель СДПГ Ларс Клингбайль станет вице-канцлером и министром финансов. Пост главы минтруда займет председатель Свободной демократической партии Германии (СвДП) Бербель Бас, а министерство юстиции возглавит экс-судья Штефани Хубиг.
Пост нового канцлера ФРГ займет лидер альянса Христианско-демократического союза и Христианского социального союза (ХДС/ХСС) Фридрих Мерц. Уходящий немецкий канцлер Олаф Шольц пожелал ему успехов и удачи.