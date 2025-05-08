Самые красивые картинки с Днем Победы. С 80-м юбилеем Великой Победы!

В России 9 мая традиционно отмечается один из самых значимых государственных праздников — День победы в Великой Отечественной войне. В 2025 году страна празднует 80 лет со дня Великой Победы. Эта памятная дата посвящена героизму и стойкости советских воинов, которые сражались против нацистской Германии с июня 1941-го по май 1945 года. По всей стране вспоминают тех, кто отдал жизнь за мирное будущее. В честь этого события «Известия» подготовили серию открыток и поздравлений с 9 Мая.

Кроме того, по случаю годовщины «Известия» запустили спецпроект «80 дней до Победы». В рамках него публикуются статьи издания времен войны, полный список которых можно найти в электронном архиве. Также создан виртуальный музей к 80-летию Победы, где представлены фотографии военных лет и герои войны. Теперь увидеть их можно в том числе на медиафасадах в разных городах России.

80 лет Великой Победы

Великая Отечественная война началась 22 июня 1941 года. На рассвете того дня нацистская Германия внезапно атаковала Советский Союз. Страна оказалась втянута в масштабное кровопролитие, которое продлилось 1418 дней и стоило жизни более чем 20 миллионам человек.

«Известия» Картинка со стихотворением к 9 Мая — 80 лет Победе

Акт о капитуляции Германии был подписан дважды. Первый раз — 7 мая в Реймсе (Франция), где от СССР присутствовал генерал-майор Иван Суслопаров. Однако по настоянию советского руководства церемония была повторена 8 мая в берлинском районе Карлсхорст. В этот раз акт подписал маршал Георгий Жуков, и в Москве в этот момент уже наступило 9 мая из-за разницы во времени.

«Известия» 9 Мая — открытка с трогательным поздравлением в стихах

Указ о присвоении 9 мая статуса праздничного дня был подписан в тот же вечер, 8 мая 1945 года. Вскоре дата стала официальным выходным.

«Известия» Стихи о Победе на фоне салюта — картинка на 9 Мая

Первый в истории Парад Победы прошел 24 июня 1945 года на Красной площади. Его принимал маршал Жуков, командовал аршал Рокоссовский. Символической кульминацией стало бросание фашистских штандартов к подножию Мавзолея — как знак окончательной победы над нацизмом.

«Известия» Поздравительная открытка с Днем Победы – 2025

В честь юбилея Победы «Известия» создали открытки, которые помогут выразить уважение, благодарность и сохранить память о подвиге советского народа.

«Известия» Трогательная картинка с коротким стихом ко Дню Победы

«Пусть 9 Мая звучит, как весна,

Как песня, как память, как жизни цена.

Пусть будут улыбки, и свет, и мечты —

Чтоб не было больше в мире беды»;

«Известия» 9 Мая — картинка с патриотическим стихотворением для ветеранов

«С Днем Победы поздравляю!

Сердцем помню, не забываю.

Мир пусть будет без войны,

Счастьем будут дни полны»;

«Известия» Поздравление ко Дню Победы на юбилей 80 лет

Душевные открытки и поздравления с 9 Мая – 2025

День Победы — это не просто государственный праздник, а день памяти, гордости и благодарности поколению, пережившему страшную войну. В первую очередь поздравления обращают к ветеранам Великой Отечественной войны, труженикам тыла, детям войны и тем, чьи родные участвовали в боевых действиях.

«Известия» Открытка в стихах для поздравления с 9 Мая — скачать бесплатно

Даже если рядом нет живых участников тех событий, 9 Мая — повод выразить признательность всем, кто внес вклад в Победу. Поздравления могут быть как личными в виде звонка, встречи, письма или открытки, так и более публичными — например, в социальных сетях, на мероприятиях или в школьных и рабочих коллективах.

«Известия» Картинка ко Дню Победы 1945–2025

Очень важно избегать формальности и штампов: простые искренние слова благодарности и уважения значат больше всего. Нельзя забывать, что для многих этот день — не только праздник, но и траур по погибшим.

«Известия» Оригинальное фото с Днем Победы

«Сердечно поздравляю с 9 Мая — днем гордости, скорби и благодарности. Сегодня мы склоняем головы перед подвигом миллионов советских людей, перед их мужеством, самопожертвованием и любовью к Родине. Пусть в наших домах всегда будет мирное небо, а в сердцах — память о тех, кто сделал это возможным»;

«Известия» Картинка 80 лет Победе — стихи и память о героях

«С Днем Победы! Сегодня мы вспоминаем великий подвиг и благодарим тех, кто сражался, кто выжил, и кто погиб, чтобы у нас было мирное небо и свобода. Пусть ваши сердца будут полны гордости за свою страну и уважения к ее истории. Желаю крепкого здоровья, душевного тепла и мира в каждом доме»;

«Известия» Слова любви и благодарности на фоне гвоздик — День Победы в 2025 году

«День Победы — праздник силы,

Праздник мужества, любви.

Пусть в сердцах горят огни

Памяти, мечты, весны»;

«Известия» Поздравление на фоне Кремля — 9 мая, День Победы

«Поздравляю с великим праздником — Днем Победы! Этот день объединяет всех нас, потому что нет ни одной семьи, которой не коснулась война. Желаю, чтобы в ваших сердцах всегда была гордость за наших героев и мир, за который они сражались»;

Открытые источники Картинка на День Победы в 2025 году с поздравлением

«С Днем Победы! Пусть этот праздник станет напоминанием, что истинные ценности — это мир, семья, взаимопомощь и память о прошлом. Пусть в каждом доме будет тепло и покой, а в душе — благодарность за всё, что нам подарили герои той войны»

«Известия» Картинка с георгиевской лентой и стихами о подвиге

«Спасибо вам, родные ветераны,

За подвиг ваш — такой большой и светлый!

За то, что в май проносятся фанфары,

За мир, за жизнь, за тишину рассвета»;

Михаил Кугач "Возвращение" Красивое изображение с поэтической строкой о мире и весне

«В боях ковали вы Победу,

Сквозь ад и пепел шли вперед.

И память вечная за это

В сердцах потомков бережно живет»;

«Известия» Фотооткрытка с 9 Мая — стихи о Победе, мире и памяти

«Пусть звучит в сердцах всегда

Песня мира и труда.

С Днем Победы поздравляем,

Память светлую храним и прославляем!»;

«Известия» Изображение со строками благодарности ветеранам — 9 Мая

«На улицах — гвоздики алые,

В глазах у дедов — свет седой.

День Победы — это память

Тех, кто шел за нас в бой».

«Известия» Поздравление на фоне Кремля — 9 Мая, День Победы