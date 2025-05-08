Самые красивые картинки с Днем Победы. С 80-м юбилеем Великой Победы!
В России 9 мая традиционно отмечается один из самых значимых государственных праздников — День победы в Великой Отечественной войне. В 2025 году страна празднует 80 лет со дня Великой Победы. Эта памятная дата посвящена героизму и стойкости советских воинов, которые сражались против нацистской Германии с июня 1941-го по май 1945 года. По всей стране вспоминают тех, кто отдал жизнь за мирное будущее. В честь этого события «Известия» подготовили серию открыток и поздравлений с 9 Мая.
Кроме того, по случаю годовщины «Известия» запустили спецпроект «80 дней до Победы». В рамках него публикуются статьи издания времен войны, полный список которых можно найти в электронном архиве. Также создан виртуальный музей к 80-летию Победы, где представлены фотографии военных лет и герои войны. Теперь увидеть их можно в том числе на медиафасадах в разных городах России.
80 лет Великой Победы
Великая Отечественная война началась 22 июня 1941 года. На рассвете того дня нацистская Германия внезапно атаковала Советский Союз. Страна оказалась втянута в масштабное кровопролитие, которое продлилось 1418 дней и стоило жизни более чем 20 миллионам человек.
Акт о капитуляции Германии был подписан дважды. Первый раз — 7 мая в Реймсе (Франция), где от СССР присутствовал генерал-майор Иван Суслопаров. Однако по настоянию советского руководства церемония была повторена 8 мая в берлинском районе Карлсхорст. В этот раз акт подписал маршал Георгий Жуков, и в Москве в этот момент уже наступило 9 мая из-за разницы во времени.
Указ о присвоении 9 мая статуса праздничного дня был подписан в тот же вечер, 8 мая 1945 года. Вскоре дата стала официальным выходным.
Первый в истории Парад Победы прошел 24 июня 1945 года на Красной площади. Его принимал маршал Жуков, командовал аршал Рокоссовский. Символической кульминацией стало бросание фашистских штандартов к подножию Мавзолея — как знак окончательной победы над нацизмом.
В честь юбилея Победы «Известия» создали открытки, которые помогут выразить уважение, благодарность и сохранить память о подвиге советского народа.
«Пусть 9 Мая звучит, как весна,
Как песня, как память, как жизни цена.
Пусть будут улыбки, и свет, и мечты —
Чтоб не было больше в мире беды»;
«С Днем Победы поздравляю!
Сердцем помню, не забываю.
Мир пусть будет без войны,
Счастьем будут дни полны»;
Душевные открытки и поздравления с 9 Мая – 2025
День Победы — это не просто государственный праздник, а день памяти, гордости и благодарности поколению, пережившему страшную войну. В первую очередь поздравления обращают к ветеранам Великой Отечественной войны, труженикам тыла, детям войны и тем, чьи родные участвовали в боевых действиях.
Даже если рядом нет живых участников тех событий, 9 Мая — повод выразить признательность всем, кто внес вклад в Победу. Поздравления могут быть как личными в виде звонка, встречи, письма или открытки, так и более публичными — например, в социальных сетях, на мероприятиях или в школьных и рабочих коллективах.
Очень важно избегать формальности и штампов: простые искренние слова благодарности и уважения значат больше всего. Нельзя забывать, что для многих этот день — не только праздник, но и траур по погибшим.
«Сердечно поздравляю с 9 Мая — днем гордости, скорби и благодарности. Сегодня мы склоняем головы перед подвигом миллионов советских людей, перед их мужеством, самопожертвованием и любовью к Родине. Пусть в наших домах всегда будет мирное небо, а в сердцах — память о тех, кто сделал это возможным»;
«С Днем Победы! Сегодня мы вспоминаем великий подвиг и благодарим тех, кто сражался, кто выжил, и кто погиб, чтобы у нас было мирное небо и свобода. Пусть ваши сердца будут полны гордости за свою страну и уважения к ее истории. Желаю крепкого здоровья, душевного тепла и мира в каждом доме»;
«День Победы — праздник силы,
Праздник мужества, любви.
Пусть в сердцах горят огни
Памяти, мечты, весны»;
«Поздравляю с великим праздником — Днем Победы! Этот день объединяет всех нас, потому что нет ни одной семьи, которой не коснулась война. Желаю, чтобы в ваших сердцах всегда была гордость за наших героев и мир, за который они сражались»;
«С Днем Победы! Пусть этот праздник станет напоминанием, что истинные ценности — это мир, семья, взаимопомощь и память о прошлом. Пусть в каждом доме будет тепло и покой, а в душе — благодарность за всё, что нам подарили герои той войны»
«Спасибо вам, родные ветераны,
За подвиг ваш — такой большой и светлый!
За то, что в май проносятся фанфары,
За мир, за жизнь, за тишину рассвета»;
«В боях ковали вы Победу,
Сквозь ад и пепел шли вперед.
И память вечная за это
В сердцах потомков бережно живет»;
«Пусть звучит в сердцах всегда
Песня мира и труда.
С Днем Победы поздравляем,
Память светлую храним и прославляем!»;
«На улицах — гвоздики алые,
В глазах у дедов — свет седой.
День Победы — это память
Тех, кто шел за нас в бой».