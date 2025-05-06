Спецназ Росгвардии уничтожил пикап ВСУ в Сумской области
Бойцы спецназа Росгвардии, выполняющие служебно-боевые задачи в зоне специальной военной операции, уничтожили пикап Вооруженных сил Украины (ВСУ) в Сумской области. Об этом 6 мая сообщила пресс-служба ведомства.
Уточняется, что замаскированную машину обнаружили в одном из населенных пунктов. Удар по военной технике был нанесен при помощи дрона-камикадзе. В результате действий спецназа Росгвардии пикап ВСУ был ликвидирован.
В тот же день расчеты противотанковых ракетных комплексов (ПТРК) «Корнет» гвардейского десантно-штурмового Донского казачьего полка из Феодосии Новороссийского гвардейского горного соединения ВДВ уничтожили подразделения ВСУ, которые проводили ротацию, в зоне специальной военной операции. В момент, когда к точке противника подъехал автомобиль с личным составом, военнослужащие развернули комплекс, навели его и совершили залп, в результате чего все цели были уничтожены.