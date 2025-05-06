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Экипаж Ми-28НМ уничтожил личный состав ВСУ в интересах группировки войск «Север»
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Экипаж Ми-28НМ уничтожил личный состав ВСУ в интересах группировки войск «Север»

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Фото: ТАСС
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Экипаж армейской авиации на вертолете Ми-28НМ уничтожил личный состав и опорный пункт Вооруженных сил Украины (ВСУ) в интересах группировки войск «Север». Кадры боевой работы опубликовало 6 мая Минобороны РФ.

Уточняется, что удар наносился авиационными ракетами по разведанным целям противника. После выполнения задачи экипаж выполнил противоракетный маневр, выпустил тепловые ловушки и вернулся на площадку вылета.

«По докладам авиановодчика личный состав ВСУ был уничтожен», — указано в сообщении ведомства.

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В этот же день расчеты противотанковых ракетных комплексов (ПТРК) «Корнет» гвардейского десантно-штурмового Донского казачьего полка из Феодосии Новороссийского гвардейского горного соединения ВДВ пусками управляемых ракет уничтожили подразделения ВСУ, которые проводили ротацию, в зоне специальной военной операции. В момент, когда к точке противника подъехал автомобиль с личным составом, военнослужащие развернули комплекс, навели его и совершили залп, в результате чего все цели были уничтожены.

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