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Как театры и библиотеки помогали москвичам в годы войны

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Фото: mos.ru
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В годы Великой Отечественной войны (ВОВ) Москва продолжала жить, культурная жизнь города не прекращалась на протяжении всех лет, чтобы отвлечь внимание местных жителей от страха и паники. Об этом 6 мая сообщили на портале мэра столицы Сергея Собянина.

В день начала войны, 22 июня 1941 года, москвичи не меняли свои планы по посещению культурных мест. Выступления в театрах продолжились, однако на следующее утро многие актеры уже стояли в очереди в военкоматах в качестве добровольцев. Среди таких актеров были Владимир Этуш, Зиновий Гердт. Актера Владимира Зельдина после поступления на службу отозвали для работы над фильмом «Свинарка и пастух».

Театральные актеры начали выступать в сборных пунктах, на вокзалах, в госпиталях, детских домах, военных училищах, бомбоубежищах. Начальник отдела «История Москвы» Музея Москвы Ирина Карпачева поделилась, что народная артистка СССР Нина Сазонова и ее коллега по Театру Красной армии Тося Романова пели для уезжающих на фронт на Белорусском вокзале.

Некоторые актеры в том числе формировались во фронтовые бригады и отправлялись вслед за войсками. На тот момент в Москве работали 12 объединенных театров, в которых чаще всего ставили постановки на патриотические или исторические темы. При этом зрители часто хотели смотреть комедии и слушать классические романсы, отмечает Карпачева.

«Актер Театра сатиры Владимир Хенкин рассказывал, как они доехали на грузовике до линии фронта. Грузовик служил сценой, артист начал смешной монолог и увидел, как неподалеку хоронили погибших. А надо было доиграть веселую сценку», — отметила она.

В августе 1941 года, когда фашистские захватчики подходили к Москве, произошло слияние нескольких коллективов, что породило создание нового Музыкального театра имени К.С. Станиславского и Вл. И. Немировича-Данченко.

Кроме того, советские артисты выступали в метро. Солист Большого театра Сергей Лемешев вспоминал, что ночью во время обстрела рассказывал на станции сказки детям. Так, 6 ноября 1941 года на станции «Маяковская» состоялся концерт, в котором приняли участие оперные артисты, ансамбли.

«Это нужно понять. Москва в осаде, ходят слухи, что фашисты высадили десант, что правительство покинуло город. И вдруг концерт. А утром парад на Красной площади. Как говорили современники, умереть за такой парад не жалко», — подчеркнула Карпачева.

В первый после начала войны Новый год артисты наряжались в Деда Мороза и Снегурочку, вспоминали дореволюционные рождественские сказки и играли новые. Свою работу в военные годы продолжал и Московский зоопарк. В московских парках в свою очередь проходили танцы, а в Парке Горького была открыта выставка трофейного оружия, которую посетило более 1 млн человек.

Многие культурные места начали заниматься самодеятельностью. В бомбоубежища также спускались библиотеки, чтобы укрывающиеся от бомбежки жители города могли продолжать читать.

9 мая 1945 года был объявлен стихийный выходной, театральные и музыкальные коллективы устраивали выступления на улицах и площадях Москвы в честь наступившего первого Дня Победы.

«Наступил долгожданный день Победы. Даже незнакомые люди обнимали друг друга. Мы выступали на Красной площади целый день… Радости не было конца. Всё ликовало. Под вечер пошел мелкий дождик. Народ с Красной площади не уходил. Мы на сцене держали над головами гитаристов зонтики, чтобы не намочило струны. Трепаки и чечетки били прямо по лужам», — вспоминала артистка цыганского театра «Ромэн» Ольга Деметер-Чарская.

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Накануне в московском метро состоялась акция «Синий платочек Победы». В ходе мероприятия волонтеры подарили посетителям Московского метрополитена синие платочки, которые символизируют любовь, память и верность. Участники акции исполнили песни военных лет и прочли стихотворения, также выступил детский коллектив с танцем «Яблочко».

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