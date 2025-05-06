Красный Полумесяц сообщил о полном истощении запасов продовольствия в Газе
В центрах распределения гуманитарной помощи и на рынках сектора Газа закончились запасы продуктов. Об этом сообщил 6 мая телеканал Al Jazeera со ссылкой на соответствующие отчеты Палестинского общества Красный Полумесяц (PRCS).
«Население [палестинского анклава] сталкивается с чрезвычайной угрозой голода. Более 1 млн беженцев и перемещенных лиц не могут удовлетворить даже минимальные ежедневные потребности в продовольствии», — передает телеканал.
В эфире также отметили, что в данный момент жители Газы переживают труднейшую за последние 19 месяцев ситуацию. Сотрудники PRCS, обладая небольшим запасом бобовых, пытаются распределить продовольствие среди общественных кухонь, чтобы обеспечить нуждающихся хотя бы минимальным количеством еды.
В дефиците также находятся предметы первой необходимости — средства личной гигиены, медицинские принадлежности, обогреватели для пациентов городских больниц, а также детское питание. Красный Полумесяц отметил, что у палестинских беженцев больше нет материалов для создания временных укрытий.
2 мая одно из судов с гуманитарным грузом для жителей Газы подверглось у берегов Мальты атаке беспилотников. В результате происшествия корабль пострадал и начал идти ко дну. На борту тонувшего судна находились 30 человек.