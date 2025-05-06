Вертолет Ми-8 с 22 пассажирами совершил аварийную посадку на Чукотке

Выполнявший рейс Марково — Анадырь вертолет Ми-8, на борту которого находились 22 пассажира, совершил экстренную посадку в Чукотском автономном округе. Об этом 6 мая сообщили в пресс-службе дальневосточной транспортной прокуратуры.

«По предварительным данным, сегодня на борту воздушного судна Ми-8, выполнявшего рейс Марково — Анадырь в Чукотском автономном округе, сработал датчик падения давления масла. <…> В 12:07 (03:07 мск. — Ред.) борт благополучно приземлился в Анадыре, пострадавших нет, повреждений судна не зафиксировано», — говорится в сообщении пресс-службы в Telegram-канале.

Уточняется, что после срабатывания датчика командование вертолета предприняло решение выключить один из двигателей. По факту произошедшего прокуратура организовала проверку, чтобы установить соблюдение требований законодательства о безопасности полетов.

10 апреля пассажирский самолет, который следовал из Москвы в индонезийский Денпасар, экстренно сел в столичном аэропорту Шереметьево. По данным авиакомпании «Аэрофлот», командир воздушного судна данного рейса принял решение о возврате в аэропорт вылета по причине срабатывания индикации работы одной из систем самолета.