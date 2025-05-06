Желающим приехать в Киев 9 мая словацким политикам стоит помнить о том, кого именно славят нынешние киевские власти. Об этом 5 мая заявили в посольстве РФ в Словакии в ответ на призывы некоторых словацких политиков приехать в столицу Украины на праздник.

«Приехав в Киев и услышав бандеровский лозунг «Слава Украине — героям слава!», подумайте, кого славят нынешние киевские власти и кого вы поддерживаете», — говорится в сообщении дипмиссии в социальной сети «ВКонтакте».

Кроме того, в посольстве напомнили о том, что киевские власти изменили название проспекта генерала Ватутина, который освободил Украину от фашистов, на Шухевича — «главаря укронацистов времен Второй мировой». Также рядом с проспектом находится урочище Бабин Яр, где «немецкие палачи и их украинские приспешники уничтожили свыше 150 тыс. евреев, цыган и советских военнопленных разных национальностей».

Вице-спикер парламента Словакии Тибор Гашпар 4 мая сообщил о том, что никто из лидеров стран Европейского союза (ЕС) не собирается в Киев на мероприятия по случаю 80-летия Победы. По его словам, это связано с переговорами между Россией и США. Лидеры стран ЕС не хотят демонстрировать свою поддержку обеим сторонам.