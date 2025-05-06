Временные ограничения введены в аэропортах Казани и Нижнекамска

Временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов ввели в аэропортах Казани и Нижнекамска. Об этом 6 мая сообщил представитель Росавиации Артем Кореняко.

«Временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов с 05:40 мск введены в аэропортах Казань (код ИКАО: UWKD) и Нижнекамск (Бегишево; UWKE)», — говорится в сообщении в его Telegram-канале.

Уточнялось, что из-за введенных мер воздушные гавани временно не принимают и не отправляют авиарейсы.

В этот же день в аэропортах Иваново, Нижнего Новгорода и Ярославля ввели временные ограничения на прием и выпуск гражданских воздушных судов.