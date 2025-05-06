В московских аэропортах Домодедово и Жуковский сняты временные ограничения

В аэропортах Домодедово и Жуковский сняли временные ограничения на прием и выпуск гражданских воздушных судов (ВС). Об этом 6 мая сообщил представитель Росавиации Артем Кореняко.

«В аэропортах Домодедово и Жуковский в 05:03 мск сняты ограничения на прием и выпуск воздушных судов», — говорится в сообщении в его Telegram-канале.

Уточняется, что эти ограничения вводились для обеспечения безопасности полетов гражданских ВС. Для работников аэропортов это является приоритетом.

Позже представитель Росавиации сообщил, что в волгоградском аэропорту Гумрак в 05:11 мск также были сняты ограничения на прием и выпуск воздушных судов.

Временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов в аэропортах Домодедово и Жуковский были введены в 00:57 мск. Ограничения в аэропорту Волгограда ввели в 01:14 мск.