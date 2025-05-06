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Шойгу заявил о запуске НАТО и ЕС программы по приготовлению к конфликту с РФ

Шойгу: НАТО и ЕС ведут программы по приготовлению к прямому конфликту с РФ
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Фото: РИА Новости/Алексей Никольский
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Североатлантический альянс (НАТО) и Евросоюз запустили программы подготовки к прямому конфликту с Россией. Об этом 6 мая сообщил секретарь Совета безопасности РФ Сергей Шойгу в статье для «Российской газеты».

В материале отмечается, что европейские государства под влиянием Великобритании и Франции продолжают говорить о необходимости нанесения стратегического поражения России.

«Под аккомпанемент этой назойливой шумихи в НАТО и Евросоюзе запущены программы, нацеленные на приготовления коллективного Запада к прямому военному конфликту с Россией», — говорится в статье.

По мнению Шойгу, продвижение Североатлантического альянса к российским границам и агрессивные шаги западных стран можно обосновать «русофобскими измышлениями».

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Шойгу 25 апреля заявил, что западные страны провоцируют гуманитарные кризисы и вооруженные конфликты. Он также указал на проведение западными спецслужбами информационно-психологических диверсий, направленных на разрушение базовых моральных и культурных норм.

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