Шойгу заявил о запуске НАТО и ЕС программы по приготовлению к конфликту с РФ
Североатлантический альянс (НАТО) и Евросоюз запустили программы подготовки к прямому конфликту с Россией. Об этом 6 мая сообщил секретарь Совета безопасности РФ Сергей Шойгу в статье для «Российской газеты».
В материале отмечается, что европейские государства под влиянием Великобритании и Франции продолжают говорить о необходимости нанесения стратегического поражения России.
«Под аккомпанемент этой назойливой шумихи в НАТО и Евросоюзе запущены программы, нацеленные на приготовления коллективного Запада к прямому военному конфликту с Россией», — говорится в статье.
По мнению Шойгу, продвижение Североатлантического альянса к российским границам и агрессивные шаги западных стран можно обосновать «русофобскими измышлениями».
Шойгу 25 апреля заявил, что западные страны провоцируют гуманитарные кризисы и вооруженные конфликты. Он также указал на проведение западными спецслужбами информационно-психологических диверсий, направленных на разрушение базовых моральных и культурных норм.