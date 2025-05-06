В аэропорту Саратова сняты временные ограничения на прием и выпуск самолетов
В аэропорту Саратова сняли временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов. Об этом 6 мая сообщил представитель Росавиации Артем Кореняко.
«В аэропорту Саратов (Гагарин) в 04:25 мск сняты ограничения на прием и выпуск воздушных судов», — отмечается в его сообщении в Telegram-канале.
Кореняко уточнил, что данные ограничения были введены для того, чтобы обеспечить безопасность перелетов гражданских самолетов.
О введении временных ограничений с 01:14 мск в аэропорту Саратова стало известно ранее в этот день. Кроме того, ограничения были введены в аэропортах Калуги и Волгограда.