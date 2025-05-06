В московских аэропортах Шереметьево и Внуково сняли временные ограничения
В аэропортах Шереметьево и Внуково сняли временные ограничения на прием и выпуск гражданских воздушных судов. Об этом 6 мая сообщил представитель Росавиации Артем Кореняко.
«В аэропортах Шереметьево и Внуково в 03:39 мск сняты ограничения на прием и выпуск воздушных судов (ВС)», — говорится в сообщении представителя в Telegram-канале.
Он уточнил, что данные ограничения были введены для того, чтобы обеспечить безопасность перелетов гражданских самолетов. Экипажами воздушных судов, авиадиспетчерами и службами аэропортов были приняты все необходимые меры.
О введении временных ограничений на прием и выпуск воздушных судов в московских аэропортах Внуково, Домодедово, Жуковский и Шереметьево стало известно в этот же день. Кореняко сообщил, что данные меры были приняты для обеспечения безопасности полетов самолетов гражданской авиации.