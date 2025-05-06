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Трамп заявил о своей возможности назвать виновных в подрыве «Северных потоков»

Трамп заявил, что может назвать виновных в подрыве трубопроводов СП
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Фото: AP/Pool
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Президент США Дональд Трамп заявил, что ему известны имена причастных к подрыву трубопроводов «Северный поток» и «Северный поток — 2», а потому Вашингтону необязательно проводить собственное расследование по поводу случившего. Об этом 6 мая он сообщил на пресс-конференции в Белом доме.

«Вероятно, если бы я спросил определенных людей, то я бы смог сказать вам, не тратя много денег на расследование. Думаю, многие знают, кто это взорвал», — заявил Трамп.

Кроме того, американский лидер отверг утверждения о причастности российской стороны к произошедшему. Трамп отметил, что в ходе своего первого президентского срока был против сооружения «Северных потоков».

Газовый пропуск: в ФРГ рассматривают восстановление «Северных потоков»
Интерес к трубопроводам проявляют и в США

Посол РФ в ФРГ Сергей Нечаев 25 апреля назвал возможное восстановление трубопроводов «Северный поток» и «Северный поток – 2» вопросом политической воли властей Германии и США. По его словам, среди новой администрации США много бизнесменов, которые знают толк в экономике и могут заниматься сделкой по восстановлению «Северных потоков».

Утечки на газопроводах «Северный поток» и «Северный поток – 2» были обнаружены в сентябре 2022 года. На трубопроводах были зарегистрированы два мощных подводных взрыва. На месте аварии нашли следы взрывчатки. Россия добивается международного расследования терактов. В феврале 2024 года президент РФ Владимир Путин заявил в интервью американскому журналисту Такеру Карлсону, что за взрывы несет ответственность ЦРУ.

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