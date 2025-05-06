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Расчеты БПЛА «Молния-2» уничтожили пункты управления дронами ВСУ в зоне СВО

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Фото: ТАСС/Александр Река
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Расчеты беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) самолетного типа «Молния-2» 1-й отдельной гвардейской мотострелковой «Славянской» бригады 51-й гвардейской общевойсковой армии группировки войск «Юг» уничтожили пункты управления беспилотниками Вооруженных сил Украины (ВСУ) на красноармейском направлении специальной военной операции (СВО). Об этом 6 мая сообщили в Минобороны РФ.

В результате удара российских военнослужащих удалось поразить также до трех подготовленных расчетов дронов.

«БПЛА сейчас развиваются с сумасшедшей скоростью. Сейчас основная ударная работа идет именно БПЛА, как разведывательный БПЛП, так и ударного типа. В данном случае расчет «Молнии-2» работает на красноармейском направлении. Поражает живую силу, технику противника и огневые точки. Задача разведывательного БПЛА — выявить противника, задача ударного БПЛА — его поразить», — рассказал командир подразделения БПЛА с позывным Каспер.

По его словам, беспилотник «Молния» является орудием дальнего радиуса действия, работа которого эффективна на расстоянии от 15 км от местоположения противника.

Данный БПЛА можно сравнить с барражирующим боеприпасом «Ланцет», которому он не уступает по своим характеристикам. Беспилотник также оснащен катапультой. Операторы «Молнии-2» управляют ей в специальных очках и при помощи пульта, уточнили в ведомстве.

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Минобороны РФ 5 мая сообщило о том, что операторы дронов испытательного центра перспективных беспилотных технологий «Рубикон» уничтожили боевые позиции ВСУ на донецком направлении. В ведомстве уточнили, что дронами удалось поразить бронированную технику, беспилотники и живую силу противника.

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