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Губернатор Воронежской области сообщил об уничтожении не менее 18 БПЛА в регионе

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Зураб Джавахадзе
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Средства противовоздушной обороны (ПВО) и радиоэлектронной борьбы (РЭБ) в шести муниципалитетах Воронежской области уничтожили не менее 18 беспилотных летательных аппаратов (БПЛА). Об этом 6 мая сообщил губернатор региона Александр Гусев.

«Дежурными силами ПВО и средствами РЭБ в шести муниципалитетах Воронежской области обнаружены и уничтожены уже не менее 18 БПЛА», — говорится в его сообщении в Telegram-канале.

Уточняется, что при падении обломков сбитых беспилотников на юге региона были повреждены несколько окон и кровля в нежилом здании, хозпостройки двух частных домов, а также остекление «Газели». Кроме того, в одном из местных парков произошло возгорание на детской площадке.

Гусев подчеркнул, что оперативные службы уже работают на всех объектах, а к восстановлению поврежденного имущества приступят в максимально возможные сроки. По предварительной информации, в результате атаки БПЛА и падения их обломков никто не пострадал.

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В этот же день губернатор Пензенской области Олег Мельниченко сообщил, что средствами ПВО были сбиты 10 беспилотников над регионом. Тогда в результате атаки беспилотников жертв и разрушений не было обнаружено.

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