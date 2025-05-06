Губернатор Пензенской области сообщил об уничтожении 10 БПЛА над регионом

Над территорией Пензенской области средствами противовоздушной обороны (ПВО) сбиты 10 беспилотных летательных аппаратов (БПЛА). Об этом 6 мая сообщил губернатор региона Олег Мельниченко.

«10 БПЛА сбито сегодня ночью в небе над Пензенской областью», — говорится в сообщении в его Telegram-канале.

Уточняется, что службы экстренного реагирования работают на месте. В результате атаки беспилотников жертв и разрушений не обнаружено.

Мэр Москвы Сергей Собянин в этот же день сообщил, что средства ПВО уничтожили пять беспилотников, летевших на столицу. Обломки одного из них упали на Каширском шоссе, серьезных повреждений и пострадавших, предварительно, нет. Позже он сообщил о ликвидации еще одного летевшего на Москву БПЛА. Тогда же он заявил об уничтожении трех БПЛА, а затем еще 10 беспилотников, которые летели в сторону столицы с разных направлений.