В Гидрометцентре спрогнозировали похолодание до +11 градусов в Москве 6 мая
Облачно с прояснениями, без осадков — такая погода ожидает жителей столичного региона во вторник, 6 мая. Соответствующий прогноз опубликован на сайте Гидрометцентра.
Температура воздуха в Москве днем будет колебаться от +11 до +13 градусов. Ночью столбики термометров опустятся до +3.
В Московской области днем ожидается от +8 до +13 градусов, а ночью температура может упасть до 0.
Ожидается юго-западный и западный ветер со скоростью 5–14 м/c.
Атмосферное давление составит 746–747 мм ртутного столба.
В пресс-службе ГУ МЧС России по Подмосковью 5 мая сообщили о том, что в Московской области ожидаются заморозки до –5 градусов ночью и утром с 6 по 7 мая. Водителям порекомендовали снизить скорость, избегать резких маневров и соблюдать дистанцию, а пешеходам — быть внимательными на дорогах.