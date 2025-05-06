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Политехнический музей показал приближавшие Победу изобретения

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Эдуард Корниенко
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В собрании Политехнического музея остались уникальные разработки времен Великой Отечественной войны, которые сыграли важную роль в достижении Победы Советским Союзом.

Сотрудники хранилища допустили туда корреспондента «Известий», чтобы показать самые ценные из них, рассказать об их значении и использовании в военные годы.

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Один из них — киноаппарат «Конвас». Таким пользовался знаменитый фронтовой оператор Дмитрий Рымарев. В 20-х числах июля 1941 года он наперевес с новой камерой прибыл на базу Черноморского флота в Севастополь.

«Тот аппарат имел серийный номер шесть. С базы дальней авиации в Севастополе производились регулярные вылеты на бомбометание немецких позиций. Дмитрий Рымарев хотел попасть на борт, чтобы произвести съемку. Однако ему отказали, так как в этом случае самолет смог бы взять меньше бомб. Но разрешили установить камеру на бомбардировщик около люка, а провод от нее провели в кабину штурмана, который во время бомбежки нажал кнопку. Так получился очень хороший материал, который буквально через две недели показали в «Союзкиножурнале», — рассказала старший научный сотрудник Политехнического музея, куратор коллекции кинотехники Татьяна Платонова.

Во время следующего полета самолет с этой камерой на борту настигли немецкие истребители. В Политехническом музее хранится акт о том, что в бою был утерян киноаппарат и запас кинопленки к нему.

Подробнее читайте в эксклюзивном материале «Известий»:

В дело с техникой: фотоснайпер, фронтовой киноаппарат и командирский ГАЗ-67Б

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