Пожар произошел в караоке-клубе на северо-востоке Москвы
В Останкинском районе на северо-востоке Москвы произошел пожар в караоке-клубе, из здания были спасены два человека. Об этом 5 мая сообщили в пресс-службе главного столичного управления МЧС РФ.
Уточняется, что огонь вспыхнул на первом этаже четырехэтажного здания, располагающегося на улице Академика Королева. По информации ведомства, пламя охватило личные вещи, мебель и внутреннюю отделку стен клуба.
«С помощью автолестницы огнеборцы спасли двух человек, они переданы медикам для осмотра», — отмечается в сообщении Telegram-канале.
В ликвидации пожара участвовали 50 сотрудников МЧС РФ и 12 единиц специальной техники.
5 мая стало известно, что двое мужчин и женщина пострадали во время пожара в Кировском районе Санкт-Петербурга. Возгорание произошло в двухкомнатной квартире, горение происходило на площади 20 кв. м.