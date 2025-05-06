Отмененную игру про капитана Блада оживили спустя 15 лет

Международная команда разработчиков Seawolf Studio смогла довести до релиза видеоигру «Приключения капитана Блада». Путь многострадального проекта о пиратах на прилавки магазинов занял более 22 лет. Разработка стартовала в 2003 году, в 2010-м ее свернули, а Блада отменили. В 2024 году стало известно о возрождении. В итоге спустя 15 лет после отмены игру выпустили с доработками и качественными изменениями. «Известия» среди первых сыграли в новинку до релиза 6 мая.

Игра «Приключения капитана Блада» была разработана подразделением компании 1C — студией 1C-Seawolf. Ее релиз первоначально планировался в конце 2010 года, но она не вышла из-за проблем, связанных с соглашениями о публикации за рубежом. В апреле 2021 года в интернете произошла утечка рабочей версии, а в ноябре 2022 года оригинальные разработчики выпустили исходный код под лицензией GPLv3.

С момента утечки сборка оставалась единственным способом полноценно сыграть в игру вплоть до июня 2024 года, когда издательство SNEG объявило, что совместно с компанией General Arcade выпустит ее на современные платформы, включая консоли и персональные компьютеры. За портирование отвечала студия General Arcade, основной разработчик — международная команда Seawolf Studio, в которую также входят россияне.

Подробнее читайте в эксклюзивном материале «Известий»:

Звонок из прошлого: закрытую игру про капитана Блада оживили спустя 15 лет