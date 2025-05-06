В Курской области сообщили о помощи в перемещении жителей Глушковского района

Сотрудники «Барс-Курск» и АНО «Патриот» помогают ранее вернувшимся жителям Глушковского района Курской области покинуть небезопасные территории. Об этом 5 мая сообщил глава района Павел Золотарев.

«За последние сутки участились атаки вражеских FPV-дронов. Есть случаи гибели, ранений людей, разрушения домов, объектов гражданской инфраструктуры», — уточнил он в Telegram-канале.

По его словам, жители Званного, Глушково и других населенных пунктов, расположенных на границе, ранее уже были временно перемещены, однако самостоятельно вернулись назад. В настоящее время добровольцы проводят подомовой обход, чтобы помочь выехать тем, кто этого захочет, отметил Золотарев.

Глава поселка Глушково в Курской области Василий Худяков также прокомментировал ситуацию с перемещением жителей в более безопасные районы на странице во «ВКонтакте». Он подчеркнул, что эвакуация населения не проводится, а решение выезжать каждый житель должен принимать самостоятельно.

6 мая стало известно, что в результате удара Вооруженных сил Украины (ВСУ) по электроподстанции в городе Рыльске Курской области пострадали два подростка. Уточнялось, что 14-летней девочке, получившей касательное осколочное ранение левой голени, а также 17-летнему подростку с осколочным ранением правой голени оказали всю необходимую медицинскую помощь.