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Сийярто назвал плохой новостью возможный выход США из переговоров по Украине

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Фото: РИА Новости/Илья Питалев
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Возможный выход США из переговорного процесса по решению украинского конфликта станет для всего мира плохой новостью. Такое заявление 5 мая сделал министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Петер Сийярто.

Как уточнило информационное агентство MTI, Сийярто считает, что только у президента США Дональда Трампа есть возможность договориться с Россией и Украиной.

«Это будет очень плохая новость для всего мира, если Соединенные Штаты откажутся от дипломатического урегулирования, но пока этого не произошло. Я надеюсь, что они продолжат участие в этом процессе», — заявил глава венгерского МИДа.

Сийярто отметил, что «будет очень плохо», если европейские страны не смогут рассчитывать на президента США и его администрацию в решении вопроса по урегулированию украинского конфликта в течение следующих нескольких недель или месяцев.

«Но, насколько я понимаю, они пока определенно не говорили, что полностью откажутся от этого», — добавил министр.

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Сийярто 5 мая заявил, что Будапешт и Берн выступают за достижение мирных переговоров по конфликту на Украине при участии США и России, а также считают, что достигнуть мирного урегулирования конфликта на Украине можно только в рамках дипломатического пути.

Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков 30 апреля напомнил, что заявление президента России Владимира Путина о том, что РФ готова к переговорам по украинскому конфликту без предварительных условий, всё еще актуально. Однако от Киева по этому поводу не поступало никакой информации.

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