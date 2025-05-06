Инженерные войска начали использовать БПЛА для разминирования

В программу боевой подготовки специалистов инженерных подразделений ВС РФ ввели новый раздел — поиск и уничтожение взрывоопасных предметов с помощью беспилотников. Об этом сообщили источники «Известий» в военном ведомстве.

Изменения в учебную программу внесли по опыту специальной военной операции.

БПЛА ведут поиск с воздуха, а при обнаружении взрывоопасного предмета они уничтожают его сбросами или накладными зарядами. Аппарат может снизиться и разместить на мине, к примеру, тротиловую шашку, которую затем дистанционно подрывают.

«Крупные беспилотные летательные аппараты могут применяться для обнаружения объектов на земле. Особенно удобны для этого именно крупные квадрокоптеры, у них большая дальность действия, длительное время нахождения в воздухе и возможность нести полезную нагрузку», — рассказал «Известиям» редактор портала Militaryrussia Дмитрий Корнев.

Полезная нагрузка позволяет проводить разминирование обнаруженных устройств, отметил эксперт.

«Оно может проходить очень простым способом — методом сброса боеприпасов, которые взрываются и тем самым подрывают опасный объект. Конечно, такой способ разминирования очень эффективен, когда объекты, которые надо обезвредить, видно визуально. Понятно, что если боеприпас или мина замаскированы, то тогда, конечно, есть проблема. В любом случае при работе сейчас на больших площадях, в таких регионах, как Донбасс, конечно же, такой способ разминирования наряду с использованием остальных традиционных способов был бы крайне эффективным, очень полезным и нужным», — рассказал он.

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Взрыв сверху: как ВС РФ используют дроны для разминирования