Посол Палестины ответил на критику ХАМАС о назначении вице-президента
Назначение Хусейна аш-Шейха на пост вице-президента государства Палестина стало легитимным и обоснованным шагом, принятым в ответ на международные требования, отметил в беседе с «Известиями» его посол в России Абдель Хафиз Нофаль.
Ранее, 26 апреля, исполнительный комитет Организации освобождения Палестины (ООП) утвердил создание нового института власти — должности вице-президента Палестины. На этот пост был назначен Хусейн аш-Шейх, член Центрального комитета движения ФАТХ и секретарь исполкома ООП.
«Было принято официальное решение палестинского руководства. Это решение законное, обоснованное и принято через Палестинский центральный совет. Это произошло в ответ на международные требования», — отметил «Известиям» Абдель Хафиз Нофаль.
Палестинский посол подчеркнул, что все действия руководства были предприняты в рамках легитимных процедур: решение президента Махмуда Аббаса основывалось на рекомендациях Центрального совета, и он не действовал единолично.
«Почему президент Аббас или палестинское руководство должны консультироваться с ХАМАС относительно своих политических шагов? ХАМАС не член исполнительного комитета. Он не член ООП, несмотря на все попытки, предпринятые нами по этому вопросу», — рассказал «Известиям» дипломат.
Ранее движение ХАМАС выступило с резкой критикой в адрес Рамаллы, назвав назначение аш-Шейха навязыванием Палестине внешней повестки.
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