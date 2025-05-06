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Посол Палестины ответил на критику ХАМАС о назначении вице-президента

Посол Палестины ответил на критику ХАМАС о назначении вице-президента

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Фото: Global Look Press/ Maksim Konstantinov
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Назначение Хусейна аш-Шейха на пост вице-президента государства Палестина стало легитимным и обоснованным шагом, принятым в ответ на международные требования, отметил в беседе с «Известиями» его посол в России Абдель Хафиз Нофаль.

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Ранее, 26 апреля, исполнительный комитет Организации освобождения Палестины (ООП) утвердил создание нового института власти — должности вице-президента Палестины. На этот пост был назначен Хусейн аш-Шейх, член Центрального комитета движения ФАТХ и секретарь исполкома ООП.

«Было принято официальное решение палестинского руководства. Это решение законное, обоснованное и принято через Палестинский центральный совет. Это произошло в ответ на международные требования», — отметил «Известиям» Абдель Хафиз Нофаль.

Палестинский посол подчеркнул, что все действия руководства были предприняты в рамках легитимных процедур: решение президента Махмуда Аббаса основывалось на рекомендациях Центрального совета, и он не действовал единолично.

«Почему президент Аббас или палестинское руководство должны консультироваться с ХАМАС относительно своих политических шагов? ХАМАС не член исполнительного комитета. Он не член ООП, несмотря на все попытки, предпринятые нами по этому вопросу», — рассказал «Известиям» дипломат.

Ранее движение ХАМАС выступило с резкой критикой в адрес Рамаллы, назвав назначение аш-Шейха навязыванием Палестине внешней повестки.

Подробнее читайте в эксклюзивном материале «Известий»:

Шейх и мат: в Палестине объяснили назначение нового вице-президента

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