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В посольстве Норвегии в РФ рассказали о перспективах вступления в ЕС

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Фото: TASS/EPA/YURI KOCHETKOV
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Норвегия не подавала заявку на вступление в Европейский союз, переговоры на эту тему не ведутся, заявили «Известиям» в норвежском посольстве в Москве.

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«Норвегия не подавала заявку на вступление в Европейский союз, и, следовательно, переговоры о вступлении не ведутся», — сказали «Известиям» норвежские дипломаты.

При этом Норвегия приветствует инициативы ЕС по принятию на себя большей ответственности за европейскую безопасность таким образом, чтобы дополнять НАТО и поддерживать трансатлантическое сотрудничество.

«Норвегия и ЕС также проводят ежегодные консультации по вопросам безопасности и обороны. Последний раунд состоялся 5 декабря 2024 года. Кроме того, Норвегия и ЕС поддерживают тесное сотрудничество в области внешней политики», — резюмировали в посольстве Норвегии в РФ.

Дискуссия о присоединении к Евросоюзу Исландии и Норвегии началась после объявления американским президентом Дональдом Трампом о введении торговых пошлин. Вашингтон ввел против Рейкьявика тарифы в 10%, против Осло — 15%. Общий объем торговли товарами между США и Исландией в 2024 году оценивается в $2,1 млрд, с Норвегией — в $11,2 млрд, у Вашингтона с обеими странами торговый дефицит. Кроме того, Исландию и Норвегию встревожили угрозы Трампа взять под контроль Гренландию, которая сейчас входит в состав Дании в качестве автономной территории.

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