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Депутат бундестага исключил запрет партии АдГ

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Фото: REUTERS/Thomas Peter
dzen
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Запрет немецкой партии «Альтернатива для Германии» (АдГ) вызовет массовые протесты, ведь четверть избирателей лишатся предпочитаемой партии, заявил «Известиям» депутат бундестага от партии Вольфганг Виле.

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«Под руководством устоявшихся партий в Германии многие власти стараются политически дискриминировать АдГ и тем самым исказить политическую конкуренцию в свою пользу. Однако запрет АдГ может быть введен только на основании решения Федерального конституционного суда. В настоящее время оно не предвидится, нет даже соответствующего заявления, и для него нет никаких оснований, поскольку АдГ — безоговорочно демократическая партия», — подчеркнул немецкий парламентарий.

Он также отметил неудачи уходящего правительства Олафа Шольца.

«Трехпартийный альянс Шольца с самого начала оказался под большим напряжением. СвДП (Свободная демократическая партия Германии. — Ред.), частично принадлежавшая к среднему классу, подчинилась давлению левых партнеров, но упустила из виду проблемы собственного электората. Когда она попыталась укрепить свое положение, это привело к распаду коалиции, но доверие избирателей вернуть не удалось», — подчеркнул Виле.

При этом немецкий депутат считает, что новое правительство Фридриха Мерца вряд ли сможет добиться каких-то особенных успехов.

«Решительных изменений в миграционной политике — огромном бремени для Германии — ожидать не приходится. Это означает, что в целом правительство Мерца в основном будет вести «бизнес как обычно», — добавил член бундестага.

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