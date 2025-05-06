Депутат бундестага исключил запрет партии АдГ
Запрет немецкой партии «Альтернатива для Германии» (АдГ) вызовет массовые протесты, ведь четверть избирателей лишатся предпочитаемой партии, заявил «Известиям» депутат бундестага от партии Вольфганг Виле.
«Под руководством устоявшихся партий в Германии многие власти стараются политически дискриминировать АдГ и тем самым исказить политическую конкуренцию в свою пользу. Однако запрет АдГ может быть введен только на основании решения Федерального конституционного суда. В настоящее время оно не предвидится, нет даже соответствующего заявления, и для него нет никаких оснований, поскольку АдГ — безоговорочно демократическая партия», — подчеркнул немецкий парламентарий.
Он также отметил неудачи уходящего правительства Олафа Шольца.
«Трехпартийный альянс Шольца с самого начала оказался под большим напряжением. СвДП (Свободная демократическая партия Германии. — Ред.), частично принадлежавшая к среднему классу, подчинилась давлению левых партнеров, но упустила из виду проблемы собственного электората. Когда она попыталась укрепить свое положение, это привело к распаду коалиции, но доверие избирателей вернуть не удалось», — подчеркнул Виле.
При этом немецкий депутат считает, что новое правительство Фридриха Мерца вряд ли сможет добиться каких-то особенных успехов.
«Решительных изменений в миграционной политике — огромном бремени для Германии — ожидать не приходится. Это означает, что в целом правительство Мерца в основном будет вести «бизнес как обычно», — добавил член бундестага.
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