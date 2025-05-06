Три человека погибли в ДТП с четырьмя автомобилями под Геленджиком
В результате столкновения четырех автомобилей под Геленджиком в Краснодарском крае погибли три человека. Об этом 5 мая сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по региону.
«На автодороге между селом Михайловский Перевал и хутором Бетта водитель Hyundai выехал на встречную полосу, где столкнулся с ВАЗ-2114. По инерции отечественный автомобиль опрокинулся через придорожное ограждение», — говорится в сообщении в Telegram-канале ведомства.
Уточняется, что Hyundai продолжил движение по встречной полосе, где совершил лобовое столкновение с Peugeot с прицепом, в который сзади врезался автомобиль ВАЗ-2104.
В ведомстве отметили, что до приезда медиков скончались 46-летний водитель Hyundai и его 45-летняя пассажирка, а также 57-летний водитель одного из отечественных автомобилей, а пассажир ВАЗа был доставлен в медучреждение с различными травмами.
В Липецкой области 5 мая автомобиль сбил группу дорожных рабочих, двое из которых, 1982 и 1988 годов рождения, погибли, один был госпитализирован. Уточнялось, что водитель автомобиля Dodge, допустивший наезд, и его пассажир не пострадали.
Тогда же в результате ДТП в Искитимском районе Новосибирской области погибли два человека. На месте аварии работали сотрудники Госавтоинспекции и следственно-оперативная группа, обстоятельства уточняются.