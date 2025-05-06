В посольстве РФ рассказали о размере военных поставок Румынии ВСУ
Размеры военных поставок из Румынии за пределы ЕС, в первую очередь на Украину, могут исчисляться сотнями миллионов евро, сообщили «Известиям» в посольстве РФ в Румынии.
«В СМИ со ссылкой на Национальный институт статистики фигурируют данные о том, что за 2024 год общий объем экспорта вооружений из Румынии составил €864 млн, «причем 90% продукции было поставлено за пределы ЕС, в первую очередь на Украину». Основными экспортерами выступают госконцерны Romtehnica и Romarm. Таким образом, размеры военных поставок, исходя из этих данных, могут исчисляться сотнями миллионов евро», — заявили в посольстве РФ в Румынии.
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