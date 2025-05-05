Al Masirah сообщил о двух погибших и 42 раненых при ударах по Эль-Ходейде
В результате авиаударов Израиля и США по цементному заводу «Баджель», который располагается в йеменской провинции Эль-Ходейда, два человека погибли и 42 пострадали. Об этом 5 мая сообщил телеканал Al Masirah.
«Двое погибших и 42 раненых в результате американо-израильской агрессии на цементном заводе «Баджель», — говорится в материале телеканала.
Ранее в этот же день в минздраве йеменского движения «Ансар Аллах» сообщили, что по меньшей мере 21 человек получил ранения при ударах по цементному заводу «Баджель» в Эль-Ходейде.
США и Израиль нанесли удары по йеменскому городу Ходейда в этот же день. Атака была нацелена на цементный завод. Помимо этого, военные США совершили серию атак на объекты, расположенные в подконтрольной «Ансар Аллах» йеменской столице Сане. В результате бомбардировки десятки хуситов погибли и получили ранения.