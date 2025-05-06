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Бывший лидер немецкой АдГ сообщила о планах создать новую партию

Die Welt: экс-лидер АдГ Петри намерена создать новую партию
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Фото: Getty Images/ Sean Gallup
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Бывший лидер немецкой партии «Альтернатива для Германии» (АдГ) Фрауке Петри планирует создать новую партию, которая будет придерживаться либерального курса в экономической политике. Об этом 5 мая она сообщила в интервью газете Die Welt.

Основными направлениями объединения, как ожидается, станет развитие экономики Германии и заключение культурных связей со странами Запада.

Петри отметила, что находящаяся в проекте партия, название которой пока не разглашается, будет «эльдорадо» для бизнесменов и частных предпринимателей. Она также подчеркнула, что это станет тем самым «свободным, независимым от государства предложением», которое восполнит брешь между партиями Христианского-демократического союза (ХДС) и АдГ.

Разработку проекта нового политического альянса планируется завершить к 2026 году для участия в выборах. По словам Петри, членами объединения могут стать беспартийные граждане, имеющие жизненный и профессиональный опыт.

Фрауке Петри занимала должность лидера АдГ с 2013 по 2017 годы.

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АдГ 2 мая решением Федерального ведомства по охране конституции ФРГ классифицировали как правоэкстремистскую. Это действие было поддержано почти половиной немцев. 5 мая стало известно, что АдГ направила в суд иск с просьбой пересмотреть или изменить решение о признании ее деятельности опасной для демократии страны.

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