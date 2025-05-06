Американский журналист прокомментировал угрозы Зеленского в адрес РФ на 9 Мая
Угрозы президента Украины Владимира Зеленского в адрес Москвы на 9 Мая говорят о подсознательном желании киевского режима прекратить свое существование. Об этом 5 мая заявил американский журналист Томас Фази.
«Однажды психологи напишут книги, в которых попытаются расшифровать нынешнее стремление Украины к смерти», — говорится в его сообщении в соцсети Х (бывш. Twitter).
Так Фази прокомментировал недавнее заявление Зеленского о том, что Украина не гарантирует безопасность иностранных лидеров на параде 9 Мая в Москве.
Официальный представитель МИД России Мария Захарова 3 мая подчеркнула, что заявления Зеленского против перемирия ко Дню Победы являются прямой угрозой лидерам иностранных государств, которые едут на празднование в Москву.