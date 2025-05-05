В Северной Осетии состоялся мотомарш «Дороги Победы — Пламя памяти 2025»
В Северной Осетии 5 мая состоялся Х международный мотомарш «Дороги Победы — Пламя памяти 2025», приуроченный к 80-летию Победы в Великой Отечественной войне.
Мероприятие было организовано мотоклубом «Ночные волки» совместно с фондом «Дороги Победы» при поддержке общества «Знание». Северная Осетия стала одной из основных точек маршрута. Участники мотопробега прошли по следам героев Великой Отечественной войны — уроженцев республики, отдавая дань памяти их подвигу.
Мотомарш «Дороги Победы — Пламя памяти 2025» начался в конце апреля в столице России и завершится в белорусском Бресте 9 мая. Ключевыми остановками в рамках заезда станут знаковые места времен ВОВ. В рамках каждой из остановок участники мотомарша берут частицу Вечного огня, помещая ее в специальную лампадку.
В Москве 26 апреля колонна мотоклуба «Ночные волки» масштабным парадом в честь 80-летия Победы в Великой Отечественной войне открыла мотосезон. Это также стало началом международного мотомарша «Дороги Победы — Пламя памяти». Его участники проедут по России и странам Европы, чтобы почтить память советских воинов, сражавшихся с нацизмом.