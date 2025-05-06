Минобороны РФ сообщило о подвигах российских военнослужащих в зоне СВО

Министерство обороны России 6 мая сообщило о подвигах российских военнослужащих в зоне проведения специальной военной операции (СВО).

В ведомстве отметили заслуги младшего сержанта Сайына Хомушку, который, действуя в составе мотострелкового подразделения, выполнял задачи по оказанию медицинской помощи раненым российским военнослужащим и их транспортировке в медицинские учреждения.

Боевики Вооруженных сил Украины (ВСУ), стремясь занять российские позиции, предпринимали попытки наступления. В ходе одной из атак младший сержант, рискуя собственной жизнью, под артиллерийскими обстрелами оказал неотложную медицинскую помощь двум раненым российским военнослужащим, после чего вынес их на себе в безопасное место.

После окончания боя Хомушку, погрузив раненых в автомобиль, доставил их в полевой медицинский госпиталь, где им оказали всю необходимую помощь. Благодаря самоотверженным действиям младшего сержанта жизни пострадавших были спасены.

Кроме того, в МО РФ обратили внимание на действия младшего сержанта Алексея Олейникова, который в ходе проведения специальной военной операции выполнял задачи по организации устойчивой и бесперебойной связи в интересах батальонной тактической группы военнослужащих Вооруженных сил (ВС) РФ.

Во время боевого дежурства на одном из сложных участков Олейников под артиллерийскими обстрелами чинил поврежденное ВСУ антенное устройство и ретранслятор. Из-за данного повреждения вышла из строя часть основной радиосети российских военнослужащих.

Благодаря профессиональным действиям младшего сержанта все неполадки были устранены, что способствовало успешному выполнению задач подразделения.

Минобороны РФ 5 мая сообщило о том, что экипажи российских штурмовиков Су-25 «Грач» нанесли удар по военной технике и живой силе ВСУ в лесу, расположенном в зоне ответственности группировки войск «Центр». Удар по позициям украинских военных был нанесен с применением неуправляемых авиационных ракет.