Три человека пострадали при пожаре в Санкт-Петербурге
Двое мужчин и женщина пострадали во время пожара в Кировском районе Санкт-Петербурга. Об этом 5 мая сообщили в главном управлении МЧС по городу.
«В результате пожара пострадали двое мужчин и женщина, госпитализированы в лечебное учреждение», — уточнили в Telegram-канале ведомства.
В МЧС добавили, что пожар произошел в двухкомнатной квартире, горение происходило на площади 20 кв. м. В тушении возгорания участвовали 15 человек личного состава и три единицы техники.
24 апреля в квартире в Центральном районе Санкт-Петербурга произошел пожар, 15 человек эвакуировали из жилого дома. В результате происшествия никто не пострадал.