В Одессе сообщили о взрывах в городе на фоне воздушной тревоги
В украинском городе Одесса прогремели взрывы. Об этом 5 мая сообщил мэр города Геннадий Труханов.
«В городе слышны взрывы», — написал он в Telegram-канале.
По данным онлайн-карты украинского министерства цифровой трансформации, воздушная тревога объявлена в Сумской, Харьковской, Николаевской и Одесской областях.
В Министерстве обороны России данную информацию не комментировали.
Украинское издание «Общественное» 3 мая заявило, что в городе Черкассы прогремело минимум шесть взрывов. Тогда воздушная тревога была объявлена в Киевской, Кировоградской, Полтавской, Сумской, Харьковской, Черкасской и Черниговской областях Украины.