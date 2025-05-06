Планировавшего атаку на БелАЭС экстремиста задержали и доставили в Белоруссию

Участник экстремистской группы, готовившей атаку с применением дронов на Белорусскую АЭС (БелАЭС), задержан и доставлен в Белоруссию. Об этом 5 мая сообщил государственный телеканал «Беларусь 1».

«Доставлен еще один участник экстремистского формирования Павел Белютин, он известен как часть так называемой «Вильнюсской хоругви». Их цель — вторжение в Беларусь», — говорится в материале.

Уточняется, что Белютин получил военную подготовку и отметился в протестных акциях оппозиции в 2020 году после выборов президента Белоруссии.

Как сообщил начальник следственного управления КГБ Белоруссии Константин Бычек, доставка в страну экстремиста — это «апогей операции внешней разведки, которая длилась 732 дня».

Кроме того, по информации телеканала, на территорию Белоруссии также был доставлен Василий Гречихо, выехавший на заработки в Польшу в феврале 2022 года и вступивший там в вооруженное формирование «Полк имени Кастуся Калиновского» (признана в Белоруссии террористической организацией), которое объединяет белорусов, участвующих в боевых действиях на стороне Вооруженных сил Украины (ВСУ).

По словам Гречихо, целью данной организации является смена власти на территории Белоруссии военным путем.

24 апреля в Белоруссии вынесли заочный приговор пятерым руководителям подразделений и бойцам «Полка имени Кастуся Калиновского». Участников группировки, которая воюет на стороне ВСУ, признали виновными в «организации деятельности организации, которая, в соответствии с законодательством, признана террористической», в участии в ней и руководстве ею.