Средства ПВО уничтожили девять дронов над Курской и Белгородской областями
Российские средства противовоздушной обороны (ПВО) сбили девять беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) над территориями Курской и Белгородской областей. Об этом 5 мая сообщили в Минобороны РФ.
«С 20:30 до 21:00 мск дежурными средствами ПВО уничтожены девять украинских БПЛА самолетного типа: пять — над территорией Курской области и четыре — над территорией Белгородской области» — следует из публикации в Telegram-канале.
В этот же день Минобороны РФ сообщило, что средства ПВО уничтожили 26 дрона Вооруженных сил Украины (ВСУ) над регионами РФ. Так, 17 беспилотников сбили над территорией Брянской области, пять БПЛА — над территорией Калужской области и четыре беспилотных летательных аппарата — над территорией Московского региона.