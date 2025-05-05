В минздраве хуситов сообщили о ранении свыше 20 человек при ударах по Эль-Ходейде
По меньшей мере 21 человек получил ранения при ударах Израиля по йеменской провинции Эль-Ходейда. Об этом 5 мая сообщили в минздраве йеменского движения «Ансар Аллах» (хуситы).
«По предварительным данным, в результате ударов США и Израиля на цементный завод «Баджель» пострадал 21 гражданский», — приводит заявление ведомства местное агентство Saba.
Министерство здравоохранения и охраны окружающей среды осудило продолжающиеся атаки со стороны США и Израиля, нацеленные на предприятия сферы услуг и гражданские объекты. Ведомство призвало международное сообщество к активным действиям.
Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) уточнила в Telegram-канале, что десятки объектов хуситов в Йемене атаковали 20 израильских истребителей, сбросив 50 боеприпасов.
США и Израиль нанесли удары по йеменскому городу Ходейда в этот же день. Уточняется, что атака была нацелена на цементный завод.
Помимо этого, военные США совершили серию атак на объекты, расположенные в подконтрольной «Ансар Аллах» йеменской столице Сане. В результате бомбардировки десятки хуситов погибли и получили ранения.