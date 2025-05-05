Реклама
Прямой эфир
Мир
В зоне СВО ликвидировали воевавшего за ВСУ сына финского политика
Общество
Закон о локализации такси может заработать в марте 2026 года
Мир
Президенты РФ и Монголии проведут двустороннюю встречу
Экономика
Минэк впервые назвал торговые войны одним из главных рисков для РФ
Армия
Средства ПВО уничтожили девять дронов над Курской и Белгородской областями
Происшествия
Двое подростков пострадали в результате атаки ВСУ по Рыльску Курской области
Мир
В минздраве хуситов сообщили о ранении свыше 20 человек при ударах по Эль-Ходейде
Мир
Планировавшего атаку на БелАЭС экстремиста задержали и доставили в Белоруссию
Общество
В Петербурге приостановили показы спектаклей Боярского
Мир
Al Masirah сообщил о двух погибших и 42 раненых при ударах по Эль-Ходейде
Мир
На Украине обнесли Верховную раду колючей проволокой
Общество
В Северной Осетии состоялся мотомарш «Дороги Победы — Пламя памяти 2025»
Мир
Трамп высоко оценил решение РФ объявить трехдневное перемирие на Украине
Происшествия
Три человека пострадали при пожаре в Санкт-Петербурге
Мир
В США начнут выплачивать $1 тыс. нелегалам за добровольный выезд из страны
Происшествия
В Липецкой области два человека погибли при наезде автомобиля на рабочих
Мир
Активисты приклеили себя к мосту в Варшаве
Сюжет:

В минздраве хуситов сообщили о ранении свыше 20 человек при ударах по Эль-Ходейде

Минздрав хуситов: более 20 человек получили ранения при ударах по Эль-Ходейде
0
EN
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Сергей Лантюхов
dzen
Следите за нашими новостями в удобном формате
fos
Есть новость? Присылайте!
перейти на страницу
Озвучить текст
Выделить главное
Вкл
Выкл

По меньшей мере 21 человек получил ранения при ударах Израиля по йеменской провинции Эль-Ходейда. Об этом 5 мая сообщили в минздраве йеменского движения «Ансар Аллах» (хуситы).

«По предварительным данным, в результате ударов США и Израиля на цементный завод «Баджель» пострадал 21 гражданский», — приводит заявление ведомства местное агентство Saba.

Министерство здравоохранения и охраны окружающей среды осудило продолжающиеся атаки со стороны США и Израиля, нацеленные на предприятия сферы услуг и гражданские объекты. Ведомство призвало международное сообщество к активным действиям.

Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) уточнила в Telegram-канале, что десятки объектов хуситов в Йемене атаковали 20 израильских истребителей, сбросив 50 боеприпасов.

Несгибаемая доля: хуситы сохранили боеспособность после ударов США
Пойдет ли Вашингтон на наземную операцию в Йемене

США и Израиль нанесли удары по йеменскому городу Ходейда в этот же день. Уточняется, что атака была нацелена на цементный завод.

Помимо этого, военные США совершили серию атак на объекты, расположенные в подконтрольной «Ансар Аллах» йеменской столице Сане. В результате бомбардировки десятки хуситов погибли и получили ранения.

Читайте также
Прямой эфир
Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ №ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года , ЭЛ №ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2017 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2025