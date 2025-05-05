Президенты РФ и Монголии проведут двустороннюю встречу
Президент России Владимир Путин и лидер Монголии Ухнаагийн Хурэлсух проведут двустороннюю встречу во время торжественных мероприятий ко Дню Победы в Москве. Об этом 5 мая «Известиям» сообщили в посольстве Монголии в РФ.
«Двусторонняя встреча обязательно будет и участие в праздничных мероприятиях», — подтвердили в дипмиссии.
Точная дата встречи не уточняется.
Ранее в этот день стало известно, что президент Монголии посетит парад Победы в Москве. Вместе с главами других государств он возложит цветы к Могиле Неизвестного Солдата в Александровском саду.