В зоне СВО ликвидировали воевавшего за ВСУ сына финского политика
В зоне проведения специальной военной операции (СВО) погиб сын финского политика Юрки Оланда Лео, вступившего в Вооруженные силы Украины (ВСУ) в качестве наемника. Об этом 5 мая сообщила телерадиокомпания Yle.
«Лео провел на Украине чуть больше четырех месяцев. Извещение о его гибели отец получил 13 апреля, когда в Финляндии проходили муниципальные и региональные выборы. Оланд занимает должность руководителя регионального отделения [партии] «Истинных финнов» в Варсинайс-Суоми», — говорится в публикации.
По данным издания, после подписания контракта с ВСУ у финского добровольца изъяли паспорт и не давали пользоваться телефоном. Отец наемника рассказал, что его сын хотел покинуть Украину, но не успел этого сделать.
Телеканал RTS 30 марта сообщил, что гражданин Швейцарии, участвовавший в боевых действиях на стороне ВСУ, был ликвидирован российскими военнослужащими. 25-летний швейцарец погиб во время боевых действий в Курской области.